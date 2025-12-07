Democrazia Cristiana | adesioni proposte e focus sui bisogni dei territori
Si è svolto ieri, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, l’incontro promosso dalla Democrazia Cristiana dal titolo “Impegno a sostegno degli enti locali e dei cittadini”, un appuntamento istituzionale che ha richiamato dirigenti politici nazionali, rappresentanti regionali e amministratori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
