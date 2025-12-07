Democrazia Cristiana | adesioni proposte e focus sui bisogni dei territori

Messinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, l’incontro promosso dalla Democrazia Cristiana dal titolo “Impegno a sostegno degli enti locali e dei cittadini”, un appuntamento istituzionale che ha richiamato dirigenti politici nazionali, rappresentanti regionali e amministratori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Tredozio, Fruzzetti (Democrazia Cristiana): "Ombre su strutture scolastiche e decoro urbano"

Bagarre in Consiglio comunale, Democrazia Cristiana: "Ci dissociamo da dichiarazioni razziste"

La Democrazia Cristiana: "Sicurezza e accoglienza non sono slogan. Chiesto un tavolo urgente con le forze dell’ordine”

Cerca Video su questo argomento: Democrazia Cristiana Adesioni Proposte