Graziano Delrio che si dichiara allergico alle “purghe e alle censure” – come si legge in un’intervista del Corriere della Sera pubblicata sabato mattina -, in realtà ha presentato la sua proposta di legge che equipara l’antisemitismo all’antisionismo con l’intenzione di limitare i contenuti sui social network, visto che a suo dire sono permeati da “gruppi organizzati di estremismo radicale islamico, che hanno grandi finanziamenti, organizzano siti e producono contenuti d’odio a a sfondo antisemita”. Lo ha detto lui stesso appena una settimana fa, quando è andato a spiegare all’ Unione delle associazioni Italia-Israele che “una parte della nostra proposta prevede di costringere l’AgCom – l’autorità garante delle comunicazioni, ndr – a intervenire in maniera più profonda ed efficace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delrio e il ddl che equipara antisemitismo e antisionismo. Ecco cosa ha detto quando lo ha presentato alle associazioni Italia-Israele