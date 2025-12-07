Decaro a Taranto | messa nel duomo e sagra della pettola Città vecchia

Scrive Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto: Guardate chi è venuto a trovarci. Antonio Decaro alla Sagra della Pettola in Città Vecchia. Siamo qui fino a 0:00, non perdetevi la festa. —– Il presidente eletto della Regione Puglia ha partecipato alla messa nel duomo di Taranto, quindi ha partecipato alla sagra della pettola sempre in città vecchi la che ha percorso in una camminata in alcune strade principali. Incontrati giovani imprenditori che hanno avviato attività in quella zona della città che ha peraltro molti locali ancora chiusi. L'articolo Decaro a Taranto: messa nel duomo e sagra della pettola Città vecchia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Decaro a Taranto: messa nel duomo e sagra della pettola Città vecchia

Approfondisci con queste news

Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"

Regionali, Schlein e Decaro insieme a Taranto. Poi "incidente" a Brindisi e gelo a Lecce: caso nel Pd

Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"

Sì salute e ambiente, ma attenzione anche ai giovani e alla cultura: è quanto chiede la professoressa Motolese, fondatrice della biblioteca del quartiere Tamburi di Taranto, al neo presidente Decaro - facebook.com Vai su Facebook

Decaro a Taranto: messa nel duomo e sagra della pettola In serata - Antonio Decaro alla Sagra della Pettola in Città Vecchia. Riporta noinotizie.it

Regionali, Schlein e Decaro insieme a Taranto. Poi "incidente" a Brindisi e gelo a Lecce: caso nel Pd - Poi però a Brindisi e Lecce cala, improvviso, il gelo tra la segretaria nazionale Pd e Antonio Decaro. Come scrive quotidianodipuglia.it

Comunali, Schlein e Decaro a Taranto per sostenere Bitetti: «La città non si fa ricattare e conquistare» - «Taranto non si fa ricattare e non è una città da conquistare, come dicono dalla parte avversa». Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it