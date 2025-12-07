De Paola sicuro | Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan dopo la Coppa Italia. Ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de paola sicuro il milan far224 qualcosa a gennaio per puntellare la rosa

© Pianetamilan.it - De Paola sicuro: “Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa”

Approfondisci con queste news

Paola Cortellesi racconta “Petra 3”: «Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me»

De Paola sicuro: «Tra Conte e il Napoli si è rotto qualcosa, ha questi limiti evidenti»

de paola sicuro milanON AIR - De Paola: "Il Milan di Allegri come il Napoli lo scorso anno, sarebbe una delusione la mancata vittoria dello scudetto" - Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio: "Milan fuori dalla Coppa Italia? Da napolimagazine.com

de paola sicuro milanDe Paola infiamma Milan Lazio: «Allegri offre un calcio diverso, Sarri invece ha fallito. Si sente arrivato» - De Paola analizza il confronto di San Siro: elogi per l’evoluzione del tecnico rossonero, bocciatura netta per la parabola del biancoceleste A poche ore dal calcio d’inizio di Milan- milannews24.com scrive

de paola sicuro milanDe Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione" - Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: De Paola Sicuro Milan