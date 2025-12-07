De Paola sicuro | Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan dopo la Coppa Italia. Ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Paola Cortellesi racconta “Petra 3”: «Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me»
De Paola sicuro: «Tra Conte e il Napoli si è rotto qualcosa, ha questi limiti evidenti»
SFORMATINI DI SEMOLINO E PROSCIUTTO Buoni, delicati, veloci da preparare e di sicuro successo. RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/paola67/sformatini-di-semolino-e-prosciutto/ - facebook.com Vai su Facebook
ON AIR - De Paola: "Il Milan di Allegri come il Napoli lo scorso anno, sarebbe una delusione la mancata vittoria dello scudetto" - Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio: "Milan fuori dalla Coppa Italia? Da napolimagazine.com
De Paola infiamma Milan Lazio: «Allegri offre un calcio diverso, Sarri invece ha fallito. Si sente arrivato» - De Paola analizza il confronto di San Siro: elogi per l’evoluzione del tecnico rossonero, bocciatura netta per la parabola del biancoceleste A poche ore dal calcio d’inizio di Milan- milannews24.com scrive
De Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione" - Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Segnala tuttomercatoweb.com