De Luca | Sulla Russia mistificazione intollerabile E su Gaza | I giovani europei rifiutano narrazioni ipocrite sul genocidio

Nel corso della sua consueta diretta streaming su Facebook, il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affonda il colpo su geopolitica, media occidentali e crisi mediorientale, costruendo un intervento che scorre come un atto d’accusa contro la “mistificazione” che domina il racconto pubblico della guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore parte dall’ultima dichiarazione del comandante militare della Nato, l’ammiraglio Cavo Dragone, che evoca la disponibilità della Nato a condurre attacchi preventivi nel campo della cybersicurezza e della protezione delle infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

