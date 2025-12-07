De Luca | Sulla Russia mistificazione intollerabile E su Gaza | I giovani europei rifiutano narrazioni ipocrite sul genocidio

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della sua consueta diretta streaming su Facebook, il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affonda il colpo su geopolitica, media occidentali e crisi mediorientale, costruendo un intervento che scorre come un atto d’accusa contro la “mistificazione” che domina il racconto pubblico della guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore parte dall’ultima dichiarazione del comandante militare della Nato, l’ammiraglio Cavo Dragone, che evoca la disponibilità della Nato a condurre attacchi preventivi nel campo della cybersicurezza e della protezione delle infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

de luca sulla russia mistificazione intollerabile e su gaza i giovani europei rifiutano narrazioni ipocrite sul genocidio

© Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Sulla Russia mistificazione intollerabile”. E su Gaza: “I giovani europei rifiutano narrazioni ipocrite sul genocidio”

Scopri altri approfondimenti

De Luca, polemica con don Patriciello? 'Grande mistificazione' - Così il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della cerimonia di inaugurazione di alcune ... Come scrive ansa.it

De Luca: "Don Patriciello? Mistificazione, ce l'avevo con Meloni che usa progetti istituzionali per sceneggiate politiche" - "Dobbiamo avere un progetto chiaro per evitare rimpastini... Riporta ilfattoquotidiano.it

Caivano,De Luca:polemica con don Patriciello solo mistificazione - "Non c'è nessuna reazione stizzita che io sappia, c'è una grande mistificazione e un'aggressione mediatica nei miei confronti. Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Russia Mistificazione