Da aprile in concerto in tutta Italia "De André canta De André Best of Tour" e parte da Civitanova la tournée di Cristiano, unico erede del patrimonio musicale deandreiano che racconta il padre attingendo dall’immenso repertorio di Fabrizio. L’appuntamento sarà al cine teatro Rossini a da oggi è disponibile la prevendita per le prime date (https:bit.lydeandrebestoftour26). Il progetto si arricchisce di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album "De André canta De André – Vol. 1" (2009), "De André canta De André – Vol. 2" (2010), "De André canta De André – Vol. 3" (2017) e "De André canta De André – Storia di un impiegato" (2023), i vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e il tutto esaurito in ogni tappa del "De André canta De André Best of Tour Teatrale" e del ‘De André Canta De André Best Of Estate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "De André canta De André": il nuovo tour parte dal teatro Rossini