Ddl Agroalimentare controlli anti frode e sanzioni sul cibo | chi rischia

È stato approvato dal Senato il Ddl Agroalimentare, un provvedimento che mira a rafforzare il sistema di prevenzione e repressione delle frodi che riguardano il comparto del cibo. Il testo, composto da 15 articoli, è stato approvato con 80 voti favorevoli, nessun voto contrario e 44 astenuti, evidenziando un ampio consenso trasversale. L’obiettivo principale del disegno di legge è incrementare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy lungo l’intera filiera, per tutelare il sistema produttivo nazionale, garantire un mercato più leale per le imprese e fornire maggiori garanzie di sicurezza e informazione ai consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

