Ddl Agroalimentare controlli anti frode e sanzioni sul cibo | chi rischia

Quifinanza.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato dal Senato il Ddl Agroalimentare, un provvedimento che mira a rafforzare il sistema di prevenzione e repressione delle frodi che riguardano il comparto del cibo. Il testo, composto da 15 articoli, è stato approvato con 80 voti favorevoli, nessun voto contrario e 44 astenuti, evidenziando un ampio consenso trasversale. L’obiettivo principale del disegno di legge è incrementare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy lungo l’intera filiera, per tutelare il sistema produttivo nazionale, garantire un mercato più leale per le imprese e fornire maggiori garanzie di sicurezza e informazione ai consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ddl agroalimentare controlli anti frode e sanzioni sul cibo chi rischia

© Quifinanza.it - Ddl Agroalimentare, controlli anti frode e sanzioni sul cibo: chi rischia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Agroalimentare, i produttori di olio chiedono maggiori controlli anti frode

Mugnano del Cardinale, controlli nel settore agroalimentare: denunciato un artigiano 62enne

DDL agroalimentare/ Controlli su frodi ed etichette false: multe severe - Il prossimo DDL agroalimentare irrigidisce i controlli e applica delle sanzioni pesanti per chi configura il reato di frode alimentare. ilsussidiario.net scrive

ddl agroalimentare controlli antiColdiretti Calabria, Dop economy: con un valore di oltre 62 mln di Euro bene il via libera alla legge Caselli sui reati agroalimentari - Franco Aceto: "Un modello produttivo vincente" ... Secondo msn.com

DDL Agroalimentare: stretta sulle violazioni a tutela del Made in Italy - Giro di vite contro la contraffazione e le frodi nel comparto Agroalimentare: lo prevede il nuovo disegno di legge appena approvato dal Governo in Consiglio dei Ministri. Riporta pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Agroalimentare Controlli Anti