E’ un pareggio alla fine meritato (5-5 il finale) quello che conquista il Follonica in casa con il Valdagno. Un punto che però serve a poco per la classifica del team di Silva: con 12 punti infatti la squadra del Golfo è adesso al nono posto della graduatoria, molto lontana da quelle posizioni che i biancazzurri credevano di avere alla vigilia. La partita inizia bene per i maremmani: Vega segna dopo poco da vicino grazie ad un bell’assist di Pagnini. E’ poi Francesco Banini a raddoppiare. Ma il Valdagno si sveglia e in due minuti impatta: prima con un tiro di Diquigiovanni che devia da vicino una bordata di Seixas e poi Honorio, il più veloce di fronte a Mugnaini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Davide Banini salva il Follonica contro il Valdagno, al Capannino finisce 5-5