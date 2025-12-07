Data di uscita della terza stagione di school spirits annunciata per gennaio

Il mondo delle serie televisive continua a sorprendere il pubblico con nuovi sviluppi e anticipazioni. Recentemente, un teaser trailer della terza stagione di School Spirits ha rivelato dettagli fondamentali sul destino di alcuni personaggi e sulla data di debutto. La serie, un successo tra gli appassionati del genere soprannaturale, si prepara a un nuovo capitolo ricco di colpi di scena e misteri ancora più intensi. anticipazioni e trailer della terza stagione di School Spirits. rilascio e protagonisti principali. Durante un panel tenutosi al CCXP con la partecipazione di Screen Rant, è stato annunciato che la terza stagione di School Spirits debutterà il 28 gennaio su Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Data di uscita della terza stagione di school spirits annunciata per gennaio

