Darderi star in India | in campo nella Premier League seguita da 400 milioni di persone

L'azzurro numero 26 al mondo giocherà da martedì a domenica nel campionato indiano di scena a Ahmedabad. Poi volerà a Dubai per allenarsi con Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darderi star in India: in campo nella Premier League seguita da 400 milioni di persone

