Damiani avverte | Napoli Juve già decisiva David deve cogliere l'occasione con l'infortunio di Vlahovic Poi il commento sul mercato di gennaio

Damiani sicuro: David deve cogliere l’occasione dopo l’infortunio di Vlahovic. Gennaio è difficile: servono 20-30 milioni per migliorare la rosa. Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ha analizzato i temi caldi in casa Juventus, a partire dall’attaccante Jonathan David. L’opinionista ha riconosciuto che il giocatore canadese possiede qualità importanti, sia fisiche che tecniche. Tuttavia, Damiani ha richiamato alla pazienza. I ragazzi che giocano nel campionato francese o comunque negli altri campionati faticano sempre ad inserirsi un po’ da noi, in quanto il calcio italiano è più tattico, dove ci sono pochi spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Damiani avverte: «Napoli Juve già decisiva, David deve cogliere l’occasione con l’infortunio di Vlahovic». Poi il commento sul mercato di gennaio

