Damascelli sicuro | Conte vuole mandare in crisi la sua ex Spalletti non può avere nostalgie Il Milan attende il risultato del Maradona
Damascelli non ha dubbi: conti sospesi tra i due club. Spalletti non può avere nostalgie, Conte può mandare in crisi la Juve. Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, ha inquadrato la sfida di stasera tra Napoli e Juventus come una partita da scherzi a parte, carica di significati personali e di conti sospesi tra i due club. Il giornalista ha previsto novanta e più minuti di un confronto durissimo, anticipando botte e botti poco natalizi. Ha poi analizzato il ruolo di Antonio Conte, suggerendo che l’allenatore del Napoli, pur conoscendo bene l’ambiente bianconero, potrebbe mandare in crisi la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
