Dallo shopping alle luci Il Natale accende il centro
A Santarcangelo il Natale ’Nei Luoghi dell’anima’ ha acceso ieri le sue luci davanti a un pubblico numeroso, restituendo al centro storico l’atmosfera collettiva che da sempre accompagna le feste. L’avvio ufficiale è passato dalla Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri. Il corteo, accompagnato dalla banda, ha poi raggiunto il presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri nelle grotte di piazza Balacchi, una tradizione che continuerà fino al primo febbraio con aperture quotidiane. Attraverso il ’Bosco sotto un cielo di stelle’, un percorso luminoso che dalle grotte conduce al Combarbio, il gruppo ha raggiunto il nuovo albero di Natale: un abete di undici metri che domina la piazza e completa un progetto di illuminazione diffuso, fatto di migliaia di luci a basso impatto energetico e di oltre cinque chilometri di luminarie, che diventano otto contando anche le frazioni, tutte decorate con catenarie e motivi dedicati a Cittaslow. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dallo shopping alle luci. Il Natale accende il centro - A Santarcangelo il Natale 'Nei Luoghi dell'anima' ha acceso ieri le sue luci davanti a un pubblico numeroso, restituendo al centro storico l'atmosfera collettiva che da sempre accompagna le feste.
