Dallo sguardo sulla malattia alla centralità della persona

Un nuovo paradigma scritto con Monica Bossi: medicina e nutrizione funzionale per restituire salute, consapevolezza e autonomia. Medicina Funzionale La medicina funzionale non si limita ai sintomi, ma ricerca le cause profonde delle malattie, intervenendo dove nasce lo squilibrio. Considera il corpo come un sistema connesso in cui genetica, ambiente, stress, stile di vita e nutrizione interagiscono costantemente. L’obiettivo non è nascondere il sintomo, ma ripristinare la funzione, perché trattare solo la superficie porta alla cronicità. La persona diventa protagonista attiva del proprio benessere, imparando ad ascoltare il corpo e a comprenderne i segnali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Dallo sguardo sulla malattia alla centralità della persona

Approfondisci con queste news

Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.

Consulenti del Lavoro. . Oggi a #Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità aggiornamento sulla nuova gestione della malattia nel flusso Uniemens: nel Punto INPS, Antonio Pone illustrerà le semplificazioni emerse dal confronto tra Consiglio Nazionale e Istitut - facebook.com Vai su Facebook

Umanizzazione cure. Melazzini: “Non guardare alla malattia, ma alla persona per rivoluzionare presa in carico” - E' l'appello lanciato dall'assessore alle attività produttive, ricerca e innovazione di Regione Lombardia e Presidente di AriSLA nel corso di un intervento al Meeting di Cl a Rimini. Come scrive quotidianosanita.it

Sanità: Latronico, serve uno sguardo integrale sulla persona - "In un tempo in cui la medicina evolve con rapidità e l'efficienza sanitaria è al centro del dibattito pubblico, rischiamo di trascurare una dimensione essenziale: quella spirituale. Scrive ansa.it

Ti presento TED: la Malattia Oculare Tiroidea si racconta in prima persona - Obiettivo: riconoscerla prima, descriverne l’impatto reale e guidare chi ne è colpito verso scelte consapevoli. Scrive dilei.it