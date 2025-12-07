Dall’idolo Valentino Rossi alla fidanzata attrice | chi è Lando Norris il nuovo campione del mondo F1

Sognando Valentino Rossi con una faccia da fumetto, i riccioli in disordine e quella risata un po’ da ragazzino. Lando Norris è il pilota di Formula 1 che avrebbe voluto le due ruote, per seguire le orme del Dottore di Tavullia che adora da quando era bambino. Il mito se l’è portato in pista sulle quattro ruote: casco ispirato a quello giallo e blu di Vale e numero di gara che richiama il 46, con il suo 4 ben in evidenza. A Monza, sei anni fa, alla seconda stagione in F1 con la McLaren, scese in pista con casco e scarpe blu e gialle, sole e luna, omaggio totale al suo eroe. Poco prima lo aveva incontrato nel box Yamaha a Silverstone: “Mi ha fatto diventare l’uomo che sono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it