Dalla Germania alla Lombardia perché Sant’Ambrogio è il patrono di Milano?

Sant'Ambrogio è il patrono di Milano per il suo ruolo centrale nella vita religiosa e politica della città nel IV secolo. Fu, infatti, scelto come vescovo di Milano nel 374 d.C., nonostante non fosse ancora battezzato, grazie al consenso unanimo del popolo. Ambrogio difese la città dall'arianesimo, una dottrina eretica, e promosse la pace tra le fazioni in conflitto. Inoltre, introdusse importanti riforme liturgiche, tra cui il rito ambrosiano, ancora oggi praticato in molte chiese di Milano. Nato a Treviri, in Germania, nel 340 d.C., Ambrogio arrivò a Milano nel 370 come governatore dell'Italia Annonaria.

Secondo il rapporto del Cnel cresce la mobilità dei 18-34enni verso il Centro-Nord: Emilia Romagna meta principale, seguita da Piemonte e Lombardia. In aumento anche le partenze per l'estero, soprattutto Germania e Regno Unito

L'export del Nord-Ovest al netto della Lombardia (Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Liguria) cala dell'1,6% nei primi due trimestri del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rivela un'analisi condotta dal Centro Studi Tagliacarne

Lombardia decima per Pil in Europa: dal 2019 +6,7% (meglio di Spagna, Francia e Germania)

Lombardia, da sola vale un terzo degli scambi con la Germania. Il primato di Milano - La Lombardia, con 53,8 miliardi di interscambio nel 2023, da sola vale quasi un terzo delle relazioni commerciali italiane con la Germania, salite fino a 164,3 miliardi totali l'anno scorso

La Germania si conferma il primo partner commerciale della Lombardia

Lombardia al top per interscambio con la Germania - Anche se in lieve frenata, i 156 miliardi di interscambio tra Germania e Italia realizzati nel 2024 rappresentano il terzo miglior risultato di sempre nelle relazioni commerciali tra i due paesi.

La Germania mette in crisi l'economia e la Lombardia non è più la locomotiva d'Italia - I dati della Banca d'Italia certificano come il rallentamento dell'economia in Germania stia facendo sentire i suoi effetti anche in Italia.