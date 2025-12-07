Dalla DC a Harry Potter e Dune | Ecco i 10 franchise che Netflix si è assicurata con Warner Bros

L’industria dell’intrattenimento è stata scossa da un annuncio che cambierà per sempre il panorama dello streaming: Netflix acquisirà Warner Bros., uno degli studi cinematografici e televisivi più storici e influenti. L’accordo, valutato 82,7 miliardi di dollari e annunciato il 5 dicembre 2025, vedrà il colosso dello streaming ottenere il controllo sulle vaste librerie di contenuti, le attività di pay-tv e le proprietà intellettuali (IP) di Warner Bros., inclusi alcuni dei franchise più preziosi al mondo. Questa acquisizione di alto profilo, se finalizzata, farà migrare classici di Hollywood e serie TV rivoluzionarie, aprendo nuove opportunità per sequel, spin-off e reboot. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dalla DC a Harry Potter e Dune: Ecco i 10 franchise che Netflix si è assicurata con Warner Bros.

