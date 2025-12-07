Dal passato al futuro | il Ccf saluta la sua sede storica con tre eventi speciali
A chiusura dell'anno e per concludere l'attività nella storica sede di piazza Caduti 1, il Ccf di Fiorenzuola propone due mostre e una serata di proiezione audiovisivi.Il programmaMostra fotografica "Ccf nel tempo"Apertura domenica 14 dicembre 2025 ore 10,30, sede Ccf, piazza Caduti 1. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
