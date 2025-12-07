Dal passato al futuro | il Ccf saluta la sua sede storica con tre eventi speciali

Ilpiacenza.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A chiusura dell'anno e per concludere l'attività nella storica sede di piazza Caduti 1, il Ccf di Fiorenzuola propone due mostre e una serata di proiezione audiovisivi.Il programmaMostra fotografica "Ccf nel tempo"Apertura domenica 14 dicembre 2025 ore 10,30, sede Ccf, piazza Caduti 1. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Un decennio di emozioni, la nuova stagione del Madrearte tra passato e futuro

Astrofotografia fra passato, presente e futuro

Finestre sul passato e porte sul futuro: incontri, mostre e tour guidati al Museo Irpino e in Biblioteca Provinciale

Usare il passato per bloccare il futuro - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Passato Futuro Ccf Saluta