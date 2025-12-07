Dal Mur oltre 11 milioni di euro alle istituzioni universitarie dell’Abruzzo per i progetti di ricerca
Dal ministero dell’Università e della Ricerca annunciano l'arrivo di oltre 11 milioni di euro all’Abruzzo per 8 progetti di ricerca nella terza edizione del Fondo italiano per la scienzaI fondi sono destinati alle istituzioni universitarie e di ricerca che si sono aggiudicate 8 progetti nel terzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
