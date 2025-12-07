Dal massacro del Circeo a Riccione L’interrogatorio di Angelo Izzo raccontato dal pm Gengarelli

Riccione e Angelo Izzo. Due mondi che sembrano non avere nulla in comune e che invece, negli anni Novanta, si sono sfiorati in un’indagine rimasta perlopiù sconosciuta al grande pubblico. È una vicenda che riemerge grazie a Crimini a Rimini, il podcast che nella puntata in uscita domani ricostruisce la storia delle autoaccuse che Izzo - divenuto celebre come il "massacratore del Circeo" per aver partecipato al rapimento e stupro di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e all’omicidio di quest’ultima - rese quando, dopo l’ennesima fuga, venne interrogato da un magistrato riminese per ben due volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

