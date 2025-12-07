Dal massacro del Circeo a Riccione L’interrogatorio di Angelo Izzo raccontato dal pm Gengarelli

Riccione e Angelo Izzo. Due mondi che sembrano non avere nulla in comune e che invece, negli anni Novanta, si sono sfiorati in un’indagine rimasta perlopiù sconosciuta al grande pubblico. È una vicenda che riemerge grazie a Crimini a Rimini, il podcast che nella puntata in uscita domani ricostruisce la storia delle autoaccuse che Izzo - divenuto celebre come il "massacratore del Circeo" per aver partecipato al rapimento e stupro di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e all’omicidio di quest’ultima - rese quando, dopo l’ennesima fuga, venne interrogato da un magistrato riminese per ben due volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal massacro del Circeo a Riccione. L’interrogatorio di Angelo Izzo raccontato dal pm Gengarelli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel 1975 il delitto del Circeo entrò prepotentemente nella storia del nostro Paese. Uno stupro di gruppo e un omicidio sconvolgenti, che segnarono però un momento di svolta per l'abolizione del Codice Rocco del 1930, che riteneva lo stupro un delitto contro l - facebook.com Vai su Facebook

Dal massacro del Circeo a Riccione. L’interrogatorio di Angelo Izzo raccontato dal pm Gengarelli - Nel podcast ’Crimini a Rimini’ l’inchiesta sull’omicidio di Amilcare Di Benedetto, di cui si accusò l’ergastolano ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Angelo Izzo, a 50 anni dal massacro del Circeo. La giornalista Amenta: «E' ancora un mostro. Non si è mai pentito. Le vittime? Le chiamavano le "bore di Roma sud"» - Lui continua a recitare e cerca ancora visibilità, lei ha raccolto le sue memorie in una fitta corrispondenza dal carcere che è ... ilmessaggero.it scrive

Massacro del Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere - Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza uno degli autori del massacro del Circeo, nonché responsabile, vent’anni dopo, dell’omicidio di due donne a Ferrazzano. tg24.sky.it scrive

Angelo Izzo laureato in Giurisprudenza, la tesi di uno degli assassini del massacro del Circeo - Angelo Izzo, uno degli assassini del massacro del Circeo, si è laureato in Giurisprudenza nel carcere di Velletri. Scrive fanpage.it

La carneficina nella villa del Circeo. Il massacro che ha sconvolto l'Italia - Lo resta perché resta si tratta del caso di un omicidio e di un tentato omicidio troppo efferati per ... Riporta ilgiornale.it

Che fine hanno fatto Ghira, Guido e Izzo, gli autori del massacro del Circeo. Le evasioni e l'odio per Colasanti: «Farà la fine della Lopez» - Ripubblichiamo la ricostruzione del massacro del Circeo di Fabrizio Peronaci, già pubblicata nel 2023 Oggi, 30 settembre, sono trascorsi 50 anni dal crimine che sconvolse l'Italia. Secondo roma.corriere.it