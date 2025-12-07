Dal Camper Azzurro alla Scientifica torna il Villaggio natalizio della Legalità in Piazza Roma

Anconatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre, in Piazza Roma, è stato inaugurato il “Villaggio natalizio della Legalità” della Polizia di Stato. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Cesare Capocasa, esprime la più alta mission della Polizia di Stato: #essercisempre al servizio dei cittadini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Camper Azzurro Scientifica Torna