Da Verona alle Alpi in bici | completato nuovo collegamento ciclopedonale

È stato inaugurato ieri, 6 dicembre, il nuovo percorso ciclopedonale che collega la stazione di Verona Porta Nuova con Boscomantico, all’altezza della Ciclovia del Sole, aprendo quindi la strada a un itinerario che può condurre fino alle Alpi attraverso Trentino e Alto Adige.La ciclabile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

