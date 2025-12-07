Da Uomini e Donne alla seconda gravidanza | coppia amatissima del programma di Maria De Filippi aspetta il secondo figlio

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha annunciato un’emozionante novità familiare: in arrivo il secondo figlio, e il web si commuove. Scopriamo di seguito chi sono i genitori in dolce attesa! Leggi anche: Da Uomini e Donne ad accompagnatore a pagamento: un ex tronista ha cambiato vita, ecco chi è Una delle storie più seguite e apprezzate del dating show di Maria De Filippi torna a far parlare di sé con un annuncio che ha riempito di gioia i fan. La coppia, nata proprio nello studio di Uomini e donne, che il pubblico ha imparato a conoscere durante un percorso intenso, ha rivelato sui social una nuova dolce attesa. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Da Uomini e Donne alla seconda gravidanza: coppia amatissima del programma di Maria De Filippi aspetta il secondo figlio

