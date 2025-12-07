Da Pierfrancesco Favino a Barbara Berlusconi da Achille Lauro a Mahmood | tutti gli ospiti famosi alla Prima della Scala di Milano

La Prima della Scala è andata in scena con il record di 2,8 milioni di incasso e un parterre ricchissimo, tra cui Mahmood, Achille Lauro, Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti e Barbara Berlusconi. Sul palco reale, la senatrice Liliana Segre accanto al sindaco Sala. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

