Da noi… a ruota libera si ferma di nuovo | perché Francesca Fialdini non va in onda domenica 7 dicembre

Terza settimana di stop consecutiva per Da noi. a ruota libera: anche oggi domenica 7 dicembre il programma di Francesca Fialdini non andrà in onda nel pomeriggio di Rai1. Il programma, tra i più amati dal pubblico della rete ammiraglia, aveva già saltato gli appuntamenti del 23 e del 30 novembre per lasciare spazio rispettivamente al match Italia-Spagna di Coppa Davis e alla finale dello Zecchino d’Oro. Questo pomeriggio, invece, dovrà far posto a uno degli eventi più attesi del calendario culturale del nostro Paese. Da noi. a ruota libera, perché non va in onda domenica 7 dicembre. Uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto domenicale si ferma ancora una volta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Da noi… a ruota libera si ferma (di nuovo): perché Francesca Fialdini non va in onda domenica 7 dicembre

Argomenti simili trattati di recente

"Da noi... a ruota libera" torna una nuova edizione: Gabriel Garko e gli altri ospiti

Torna ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini, gli ospiti di oggi

DA NOI A RUOTA LIBERA: NUOVO STUDIO, TANTI VIP E TALK BALLANDO PER FRANCESCA FIALDINI

Tradotto: nel caos faccio quello che mi pare, manipolo gli algoritmi, non rispetto le regole, pago meno tasse di un operaio e dico cavolate a ruota libera. Il capitalismo illiberale al suo meglio. - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Da noi… A ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini del 13 aprile - a Ruota Libera, il talk show dell’access prime time domenicale condotto con grande sensibilità da Francesca ... dilei.it scrive

Anticipazioni Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini: “Mi faccio in tre” - La conduttrice infatti non sarà solo al timone dello spazio del pomeriggio di Rai 1, ma guiderà anche Attenti al libro, serata ... Scrive dilei.it

Elisa Isoardi a Da Noi... A Ruota Libera: «L'aspetto fisico è solo una superficie, non è la mia anima. Le critiche gratuite non mi toccano» - A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista sincera, affrontando senza filtri temi legati alla vita privata e ... Riporta ilgazzettino.it