Da Gaza a Reggello accolta un’altra famiglia con quattro bimbi piccoli

Firenze, 7 dicembre 2025 – Ha soltanto 3 mesi la più piccola ospite della comunità di Sant’Agata in Arfoli. Con i suoi fratellini, il papà e la mamma è stata accolta nella comunità parrocchiale reggellese guidata da don Roberto Brandi nel progetto di accoglienza della Fondazione Giovanni Paolo II su richiesta della Prefettura di Firenze. La famiglia, composta da 6 persone, proviene da Gaza grazie a un passaporto sanitario ottenuto proprio per le condizioni critiche della bimba più piccola, nata prematura dopo neanche 7 mesi di gestazione. In una terra dilaniata dalla guerra, dove non c’è più neanche l’assistenza sanitaria minima, la sua sopravvivenza era appesa a un filo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Gaza a Reggello, accolta un’altra famiglia con quattro bimbi piccoli

