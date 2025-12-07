Da Favino a Achille Lauro parata di vip alla Prima della Scala

(Adnkronos) – “È la mia prima volta, non vedo l’ora”. Così il cantante Mahmood entrando alla Prima della Scala. Con lui, tanti i vip arrivati per assistere all’evento che apre stagione, con Riccardo Chailly sul podio a dirigere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?. Al ministro Alessandro Giuli “non dico niente, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da Favino a Achille Lauro, parata di vip alla Prima della Scala

Grande attesa a #Milano per la #prima alla #Scala della stagione lirica. In scena Lady Macbeth di Šostakóvic. In sala anche la senatrice Segre e volti noti, da Favino a Mahmood ad Achille Lauro. L'evento trasmesso in diretta tv da Rai1 e da Radio3 dalle 17.4 Vai su X

Stasera la Prima della Scala, Lady Macbeth è già da record. Liliana Segre nel palco reale Mai un incasso così alto. In sala Achille Lauro, Mahmood e Pierfrancesco Favino https://gazzettadelsud.it/?p=2139778 - facebook.com Vai su Facebook

