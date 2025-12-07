Cybercrimine l’Italia è nel mirino | un attacco ogni 10 nel mondo colpisce proprio il nostro Paese
Il report 2025 della modenese Certego rileva +16% di incidenti e il cloud come primo vettore (40%). Cina e Russia i Paesi che ci attaccano di più. Crescono pressione e vulnerabilità delle aziende italiane in tutti i settori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
