Nel giorno che ha chiuso gli Europei in vasca corta, una nuova prova di forza ha illuminato la rassegna continentale. Le gare decisive hanno regalato emozioni e risultati di grande rilievo per il nuoto italiano, confermando una volta di più l'eccellente stato di forma degli azzurri impegnati a Lublino, in Polonia. In una piscina carica di tensione e aspettative, le finali veloci hanno messo in mostra talento, personalità e un livello tecnico di altissima qualità. A prendersi le luci della ribalta è stata Sara Curtis, protagonista assoluta della sessione conclusiva. Dopo il bronzo nei 100 stile libero accompagnato dal record italiano strappato a Federica Pellegrini, la giovane piemontese ha completato la sua giornata perfetta nei 50 dorso, imponendosi con una gara impeccabile.

© Thesocialpost.it - Curtis domina i 50 dorso e conquista l’oro europeo