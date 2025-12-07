Curtis Cerasuolo Quadarella e Razzetti d' oro agli Europei in vasca corta

LUBLINO (POLONIA) - Giornata di gloria per i portacolori azzurri agli Europei di nuoto in vasca corta, a Lublino. Dieci le medaglie vinte dagli italiani nell'ultima sessione della kermesse polacca. Brilla Sara Curtis (CS EsercitoCS Roero), che è medaglia d'oro nei 50 dorso. La piemontese nuota il r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

