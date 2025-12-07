Curia scatta il divieto di usare i Luoghi di Culto come Sale del Commiato | l' avviso dell' Arcivescovo Bellandi

Ha indirizzato una lettera a tutti i parroci e ai rettori dell'Arcidiocesi di Salerno, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Belandi, al fine di accompagnare i suoi figli nel passaggio dalla morte alla vita, custodendo con cura la dignità dei luoghi sacri e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

++ Monossido di carbonio in curia, nove persone si sentono male durante il catechismo: soccorsi anche bambini - facebook.com Vai su Facebook

Stufe e camini: quando scatta il divieto e quali sono le multe - Non tutti possono accendere la stufa liberamente: scopri dove scattano i divieti e quali rischi si corrono in inverno. Si legge su virgilio.it