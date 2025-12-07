Crunchyroll elimina lo streaming gratuito con pubblicità dal 31 dicembre
crunchyroll elimina il servizio di streaming gratuito con pubblicità. Il panorama dello streaming di anime sta assistendo a un’accelerazione verso una sempre maggiore centralizzazione e price inflation. La piattaforma di streaming Crunchyroll ha annunciato la prossima cessazione del servizio gratuito con pubblicità, un’opzione finora accessibile agli utenti che desideravano vedere anime senza pagare, ma con l’interruzione prevista per il 31 dicembre 2025. Questa decisione rappresenta un cambiamento rilevante, che mira a consolidare ulteriormente la presenza di Crunchyroll come piattaforma premium, senza alternative gratuite o a basso costo adatte a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Crunchyroll non garantirà lo streaming gratuito dei nuovi anime - Crunchyroll annuncia che non garantirà lo streaming gratuito dei nuovi anime in simulcast con le pubblicità una settimana dopo l’uscita regolare. Si legge su tomshw.it
Crunchyroll Anime Awards 2025: in streaming il 25 Maggio la notte degli Oscar dell’animazione giapponese - Le luci si accendono su Tokyo: Crunchyroll ha ufficialmente dato il via alla nona edizione dei suoi Anime Awards, aprendo le votazioni al pubblico globale fino al 15 aprile. Lo riporta movieplayer.it