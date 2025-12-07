crunchyroll elimina il servizio di streaming gratuito con pubblicità. Il panorama dello streaming di anime sta assistendo a un’accelerazione verso una sempre maggiore centralizzazione e price inflation. La piattaforma di streaming Crunchyroll ha annunciato la prossima cessazione del servizio gratuito con pubblicità, un’opzione finora accessibile agli utenti che desideravano vedere anime senza pagare, ma con l’interruzione prevista per il 31 dicembre 2025. Questa decisione rappresenta un cambiamento rilevante, che mira a consolidare ulteriormente la presenza di Crunchyroll come piattaforma premium, senza alternative gratuite o a basso costo adatte a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Crunchyroll elimina lo streaming gratuito con pubblicità dal 31 dicembre