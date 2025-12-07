"Serve una trasformazione profonda e veloce della Nato, che la faccia diventare una struttura capace di garantire un'alleanza per la pace nel mondo, un 'braccio' armato ma democratico, di una Onu rinnovata, uscendo dal ruolo di organizzazione di difesa del solo Occidente 'atlantico'". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista ad Avvenire. "La Nato, così com'è stata percepita per decenni e cioè come un nemico per i Paesi del Sud, per i Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), deve invece aprirsi e allargarsi - aggiunge Crosetto - Deve pensare al mondo, non solo a una sua parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crosetto: "La Nato diventi il braccio armato dell'Onu per la pace"