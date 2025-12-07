Crosetto | basta violenzenessuna naja

televideo.rai.it | 7 dic 2025

10.00 "Foto bruciate in piazza, confronti negati nelle Università, assalti ai giornali.Si respira un'aria brutta,pesante, violenta".Così il ministro della Difesa Crosetto intervistato da Avvenire. "Non vorrei che all'improvviso ci trovassimo a fare i conti con 'Brigate Rosse 4.0'. Sono spaventato: l'odio ideologico e politico che si radica sempre più va combattuto in maniera bipartisan". Nato? Da "trasformare in un 'braccio' armato, ma democratico, di una Onu rinnovata".Naja? "Solo leva volontaria.Non tentiamo di militarizzare l'Italia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

