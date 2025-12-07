Crosetto | basta violenzenessuna naja
10.00 "Foto bruciate in piazza, confronti negati nelle Università, assalti ai giornali.Si respira un'aria brutta,pesante, violenta".Così il ministro della Difesa Crosetto intervistato da Avvenire. "Non vorrei che all'improvviso ci trovassimo a fare i conti con 'Brigate Rosse 4.0'. Sono spaventato: l'odio ideologico e politico che si radica sempre più va combattuto in maniera bipartisan". Nato? Da "trasformare in un 'braccio' armato, ma democratico, di una Onu rinnovata".Naja? "Solo leva volontaria.Non tentiamo di militarizzare l'Italia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Crosetto vuole aumentare il personale dell'esercito: "Servono 30mila militari in più, basta con l'operazione strade sicure"
È stato presentato oggi a Roma il Calendario storico dell’Arma del Carabinieri alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il comandante generale Luongo: “Tantissime possono essere le operazioni di servizio ma a volte basta una parol - facebook.com Vai su Facebook