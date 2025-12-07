Crosetto a tutto campo | si respira una brutta aria di violenza politica e odio ideologico | ma ecco come conquistare un futuro di pace

Onu, Nato, strategie difensive e alleanze per la pace nel mondo, passando per leva volontaria, battaglia per il clima e sfida alla denatalità: in un’intervista a tutto campo ad Avvenire il ministro della Difesa, Guido Crosetto, affronta e sviscera i punti cruciali al vertice dell’agenda nazionale e internazionale. E come prima cosa chiarisce: «Serve una trasformazione profonda e veloce della Nato, che la faccia diventare una struttura capace di garantire un’alleanza per la pace del mondo. Un “braccio armato ma democratico”, di una Onu rinnovata, uscendo dal ruolo di organizzazione di difesa del solo Occidente “atlantico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crosetto a tutto campo: si respira una brutta aria di violenza politica e odio ideologico: ma ecco come conquistare un futuro di pace

