Crollo delle nascite? La Cina tassa i preservativi Iva al 13% dal 2026

Cultweb.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina sta vivendo un’emergenza demografica che si riassume in un numero drammatico: 1,0 figlio per donna. Questo tasso di fecondità, registrato alla fine del 2025, significa che il paese più popoloso al mondo non riesce più a garantire il ricambio generazionale. Con 1,4 miliardi di abitanti, questa media comporta una conseguenza inevitabile: la popolazione cinese è destinata a diminuire rapidamente. Il problema non riguarda solo la Cina. Anche l’Italia è in difficoltà con 1,18 figli per donna, mentre il Giappone si ferma a 1,16. Tuttavia, le risposte a questa crisi sono completamente diverse tra Occidente e Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

