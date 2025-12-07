Crollo delle nascite? La Cina tassa i preservativi Iva al 13% dal 2026
La Cina sta vivendo un’emergenza demografica che si riassume in un numero drammatico: 1,0 figlio per donna. Questo tasso di fecondità, registrato alla fine del 2025, significa che il paese più popoloso al mondo non riesce più a garantire il ricambio generazionale. Con 1,4 miliardi di abitanti, questa media comporta una conseguenza inevitabile: la popolazione cinese è destinata a diminuire rapidamente. Il problema non riguarda solo la Cina. Anche l’Italia è in difficoltà con 1,18 figli per donna, mentre il Giappone si ferma a 1,16. Tuttavia, le risposte a questa crisi sono completamente diverse tra Occidente e Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Crollo delle nascite in Italia: nel 2024 minimo storico di figli per donna
Crollo delle nascite, la previsione nefasta di Musk: "L'Italia sta scomparendo"
Musk su X condivide un post sul crollo delle nascite in Italia: “Il Paese sta scomparendo”
La provincia che sfidava il trend nazionale ora registra un crollo delle nascite #Attualita #Territori - facebook.com Vai su Facebook
Una grafico molto importante sul crollo della natalità in Italia. Lo vedete quel puntino rosso in basso? Quello è il dato stimato per le nascite nel 2025: poco più di 350.000 nati... Ma prima del 2008 si prevedeva tutt'altro (circa 100.000 1/7 Grafico via @eliana_viv Vai su X
La ricetta della Cina per la natalità: profilattici tassati per fare più figli - Con l’indice di fecondità che crolla, Pechino prova a stimolare le nuove nascite. Si legge su corriere.it
Cina, le nuove regole di Xi. Dietrofront sui figli: bisogna tornare a procreare. Scatta la tassa sui preservativi al 13% - Tante altre nazioni sono in difficoltà e ogni governo adotta le sue soluzioni per fronteggiare il problema. Lo riporta affaritaliani.it
La mossa della Cina: per incentivare le nascite aumenta l’Iva sui contraccettivi - La norma sarà attiva da gennaio ma già piovono le critiche perché c’è la possibilità che le malattie sessualmente trasmissibili si diffondano più rapidamente ... Come scrive repubblica.it