I quattro nuovi mezzi erano davanti alla sede, schierati. Sul tavolo due zaini per il trasporto del Defibrillatore automatico durante le manifestazioni. E ancora una nuova sede per l’ Avis zonale. Ieri pomeriggio la Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla era in festa: un momento fondamentale per il gruppo, reso possibile dall’impegno di molte persone. Sono state inaugurate due ambulanze per il soccorso, un pulmino nove posti per i servizi sociali, un mezzo 4x4 per la Protezione civile e due zaini per il trasporto del Defibrillatore automatico durante le manifestazioni. "E’ un’emozione vedere tante persone alla Pubblica - ha esordito il presidente Achille Guastalli - è una giornata particolare per molti motivi, tutti i mezzi esposti sono frutto di lavoro di volontari, acquistati col contributo di enti e persone sensibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce bianca, nuovi traguardi. Inaugurati quattro mezzi di soccorso