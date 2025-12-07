Crisi in maggioranza Colella | Non saranno nuovi trasformismi a salvare la città serve cambiare metodo

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono sempre più preoccupato per la mia città. A 48 ore dall’azzeramento degli assessori e a quasi 10 giorni dal consiglio comunale in cui si è palesata l’assenza di una vera maggioranza per votare la variazione di bilancio, devo constatare che non è emersa quella necessaria consapevolezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: “Verifica politica sul mandato”

Crisi in Comune, Dispenza: "Sindaco agli sgoccioli e città ostaggio di una maggioranza rissosa”

Crisi Bms, polemiche sulla relazione della manager: "Scarica le responsabilità sulla maggioranza"

Ciampino – In Consiglio respinte le dimissioni di Testa. Colella: “Abbiamo salvaguardato l’Ente”, M5S: “Ci saranno strascichi” - Il Presidente del Consiglio Comunale di Ciampino, Mauro Testa rimane al suo posto. Si legge su castellinotizie.it

Crisi della maggioranza, si attende Bagalini - La crisi dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo è sospesa lì, in una pausa innaturale, trattenuta da un biglietto aereo e da ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Crisi di maggioranza e pasticcio firme - I vertici di Centro civico popolare pronti ad aggregarsi ma non a essere i primi nella petizione. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Maggioranza Colella Saranno