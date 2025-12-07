Crisi dei matrimoni religiosi | scesi al 30% Offerte in una settimana 25 euro

Ferrara, 7 dicembre 2025 – Ormai sono pochi gli sposi che non voltano le spalle all’altare. Nella nostra diocesi i matrimoni religiosi sono il 30%, in pratica solo tre coppie su dieci si sposano in chiesa. La maggior parte preferisce dire il fatidico sì in municipio. Anche se c’è una quota rilevante che non si sposa proprio, convive per anni. E si decide al grande passo solo quando nascono i figli, per dare maggior garanzie al loro futuro. Il calo dei matrimoni religiosi. I matrimoni religiosi subiscono cali consistenti anno dopo anno, anche significativi (-8,2% nel 2023 rispetto al 2022). La nostra diocesi rispecchia il dato dell’Emilia Romagna, anche se più accentuato rispetto ad alcune province con aree montane dove il senso della fede è ancora radicato, si sentono ancora le tradizioni religiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crisi dei matrimoni religiosi: scesi al 30%. Offerte, in una settimana 25 euro

