Crescono le imprese ’green’ Sono oltre 22mila gli addetti che operano nella transizione

Crescono in Umbria le impresegreen’ e con esse il numero degli occupati in questo settore. Secondo i dati del nuovo Rapporto GreenItaly uscito di recente, infatti, sono 8.390 le imprese con dipendenti che hanno investito in prodotti, tecnologie e processi verdi, segnando una crescita rispetto alle 7.271 del quinquennio precedente: un incremento di oltre mille attività (1.119) che in percentuale significa un aumento di oltre 13 punti. Un mutamento quindi — silenzioso ma concreto — che è già inciso nei numeri. Il mercato del lavoro d’altra parte ne conferma la tendenza: 22.680 contratti green attivati o programmati nel 202324, mostrano una domanda crescente di tecnici energetici, installatori, progettisti ambientali, ingegneri di efficienza, profili legati a riciclo materiali, bioeconomia e digitalizzazione industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

