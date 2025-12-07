Cremonese-Lecce 2-0 decisivi i gol di Bonazzoli e Sanabria
Seconda vittoria consecutiva per la Cremonese, che allo stadio Zini supera il Lecce per 2-0 e torna ad agganciare il Sassuolo a ridosso della zona Europa League. Con questo successo i grigiorossi salgono a 20 punti, a soli tre punti dalla Juventus, attesa nel big match del Maradona contro il Napoli. La @USCremonese vince trascinata dai suoi attaccanti!?? #CremoneseLecce pic.twitter.com0SfrMChaKY — Lega Serie A (@SerieA) December 7, 2025 La partita si sblocca nella ripresa: al 53’ Federico Bonazzoli realizza il calcio di rigore che porta in vantaggio la squadra di casa. Al 78’ è Antonio Sanabria a firmare il raddoppio, chiudendo definitivamente il match e confermando l’ottimo momento di forma della formazione lombarda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
