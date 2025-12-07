Cremonese-Lecce 2-0 Bonazzoli e Sanabria firmano il colpo salvezza dei grigiorossi
Cremona, 7 dicembre 2025 - Nel precedente turno, sia Cremonese che Lecce hanno ottenuto due vittorie clamorose e inaspettate, rispettivamente in casa del Bologna e contro il Torino: la missione continuità per dare ancora più slancio alla corsa salvezza passa da uno scontro diretto che per entrambe le formazioni sa di esame di maturità e di caccia alla conferma della recente crescita palesata. Dopo un primo tempo scorbutico e non esattamente votato allo spettacolo che aveva visto comunque i giallorossi farsi preferire (sciupando anche una grande chance in avvio con Stulic ), nella ripresa la banda Nicola rientra in campo con la faccia cattiva e si procaccia subito l'episodio buono a sbloccare e orientare dalla sua la contesa: Vandeputte viene steso in area da Berisha e l'arbitro Mucera, dopo on field review, assegna un rigore che Bonazzoli trasforma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Cremonese-Lecce (domenica 07 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: goleada Inter alla Cremonese. Folle 3-3 in Lazio-Torino, pari anche in Atalanta-Como e Udinese-Cagliari, vince il Lecce
Biglietti Juve, online il nuovo 3 Games Pack per Lecce, Cremonese e Benfica: info utili, prezzi e dettagli per i tagliandi dei match dei bianconeri
SERIE A | Cremonese-Lecce in campo - DIRETTA #ANSA Vai su X
STARTING XI Ecco l’undici scelto da Mister #Nicola per #CremoneseLecce #SoliMai #SerieAEnilive #Cremonese #CreLec #CremoneseLecce - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: la Cremonese batte 2-0 il Lecce, a segno Bonazzoli e Sanabria - 0 il Lecce allo Zini e si conferma sempre più la sorpresa di questo campionato. Da msn.com
Cremonese-Lecce 2-0: video, gol e highlights - Dopo il successo contro il Bologna, la Cremonese vince ancora e continua a stupire scalando la classifica. Scrive sport.sky.it
Cremonese-Lecce 2-0, le pagelle: Bonazzoli glaciale, ingenuo Ramadani. Stulic non è Krstovic - Graziato in avvio da Stulic, risponde presente ai tentativi dei giallorossi. Si legge su tuttomercatoweb.com