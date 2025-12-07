Cremona, 7 dicembre 2025 - Nel precedente turno, sia Cremonese che Lecce hanno ottenuto due vittorie clamorose e inaspettate, rispettivamente in casa del Bologna e contro il Torino: la missione continuità per dare ancora più slancio alla corsa salvezza passa da uno scontro diretto che per entrambe le formazioni sa di esame di maturità e di caccia alla conferma della recente crescita palesata. Dopo un primo tempo scorbutico e non esattamente votato allo spettacolo che aveva visto comunque i giallorossi farsi preferire (sciupando anche una grande chance in avvio con Stulic ), nella ripresa la banda Nicola rientra in campo con la faccia cattiva e si procaccia subito l'episodio buono a sbloccare e orientare dalla sua la contesa: Vandeputte viene steso in area da Berisha e l'arbitro Mucera, dopo on field review, assegna un rigore che Bonazzoli trasforma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Lecce 2-0, Bonazzoli e Sanabria firmano il colpo salvezza dei grigiorossi