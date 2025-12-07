Cremonese e Sassuolo le vere sorprese della Serie A | 20 punti dopo 14 giornate sono in zona Europa

Dovevano partire per salvarsi, nel più classico dei campionati all’italiana fatti di sofferenza, tipici delle squadre di provincia per giunta neopromosse. E invece eccoci qui: ieri il Sassuolo ha battuto 3-1 una Fiorentina in crisi nera, ancora a zero vittorie, mentre la Cremonese di Vardy ha appena steso il Lecce 2-0. Dopo 14 giornate. sono arrivate entrambe a 20 punti, sono rispettivamente all’ottavo e nono posto in classifica (in attesa di Lazio-Bologna) e la zona Europa ora non è più solo un sogno. Cremonese e Sassuolo, le vere sorprese della Serie A. Si parla spesso del lavoro di Fabregas e Italiano, artefici di un gioco brillante, ma alla guida di squadre con una forza di mercato decisamente superiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

