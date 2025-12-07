Cremlino | Strategia Usa sull' Europa è in linea con Mosca
La notte tra il 6 e il 7 dicembre segna un nuovo picco di tensione nella guerra in Ucraina, mentre sul fronte politico emerge un inatteso allineamento tra Mosca e Washington. Il Cremlino definisce “coerenti” con la propria visione gli aggiustamenti alla strategia di sicurezza nazionale annunciati da Donald Trump, lasciando intravedere margini per un possibile dialogo sul conflitto. Sul terreno, però, la guerra prosegue senza tregua: Kiev denuncia un massiccio attacco russo con missili e oltre duecento droni, mentre Mosca afferma di aver abbattuto decine di velivoli ucraini. Intanto diverse città ucraine restano senza energia, acqua e riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino
Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca, può garantire un lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina"
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. #ANSA Vai su X
Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l’Europa e gli europei, e c’è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo. È la nuova rea - facebook.com Vai su Facebook