La notte tra il 6 e il 7 dicembre segna un nuovo picco di tensione nella guerra in Ucraina, mentre sul fronte politico emerge un inatteso allineamento tra Mosca e Washington. Il Cremlino definisce “coerenti” con la propria visione gli aggiustamenti alla strategia di sicurezza nazionale annunciati da Donald Trump, lasciando intravedere margini per un possibile dialogo sul conflitto. Sul terreno, però, la guerra prosegue senza tregua: Kiev denuncia un massiccio attacco russo con missili e oltre duecento droni, mentre Mosca afferma di aver abbattuto decine di velivoli ucraini. Intanto diverse città ucraine restano senza energia, acqua e riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca". Trump Jr: "Mio padre potrebbe abbandonare i colloqui"

