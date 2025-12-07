Cremlino | Strategia Usa sull' Europa è in linea con Mosca può garantire un lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina
Peskov: "La Russia non più definita minaccia dagli Usa, positivo". Allarme a Chernobyl, l'Aiea: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni".
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov.
Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l'Europa e gli europei, e c'è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo.