Cremlino | Strategia Usa sull’Europa è in linea con la visione di Mosca
Il Cremlino ha definito il nuovo documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in gran parte coerente con la visione di Mosca e come una possibile garanzia per un lavoro costruttivo sull’Ucraina. A comunicarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall’agenzia russa Tass. “Le modifiche che stiamo vedendo, direi, sono in gran parte coerenti con la nostra visione e forse possiamo sperare che questo possa essere una modesta garanzia che potremo c ontinuare in modo costruttivo il nostro lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina”, ha dichiarato Peskov. 🔗 Leggi su Lapresse.it
