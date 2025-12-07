Cremlino la strategia Usa sull' Europa è in linea con Mosca
I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l’Europa evocando il rischio di «cancellazione della civiltà» - sono «coerenti» con la visione di Mosca e possono garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass. «Gli aggiustamenti sono in gran. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino
Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"
Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca, può garantire un lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina"
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. #ANSA Vai su X
Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l’Europa e gli europei, e c’è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo. È la nuova rea - facebook.com Vai su Facebook