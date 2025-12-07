Cremlino la strategia Usa sull' Europa è in linea con Mosca

I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l’Europa evocando il rischio di «cancellazione della civiltà» - sono «coerenti» con la visione di Mosca e possono garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass. «Gli aggiustamenti sono in gran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

