Cremlino | I cambiamenti nella strategia degli Usa sull’Europa sono coerenti con la nostra visione

La Russia plaude ai cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale, in cui Mosca non viene menzionata come una “minaccia diretta” e invece l’ Unione Europea viene duramente criticata, evocando il rischio di “cancellazione della civiltà”. “Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione”, ha osservato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dalla Tass. A suo avviso, il cambiamento della strategia adottato dall’amministrazione Trump può garantire un “ lavoro costruttivo ” con gli Usa per trovare una soluzione sull’ Ucraina. “Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina”, ha sottolineato Peskov. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cremlino: “I cambiamenti nella strategia degli Usa sull’Europa sono coerenti con la nostra visione”

Argomenti simili trattati di recente

Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. #ANSA Vai su X

Casa Bianca: siamo in contrasto con gli europei, hanno "aspettative irrealistiche" e "calpestano la democrazia". Cremlino: Kiev accetti le nostre condizioni o la "operaziona militare speciale" continua. Bloomberg: pressione Usa sulla Ue contro l'uso dei beni di - facebook.com Vai su Facebook

Il Cremlino: 'La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca' - "Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione", ha osservato. Da ansa.it

***Usa: Cremlino, nuova visione "in linea con noi", "lavoro costruttivo insieme" - "Gli aggiustamenti che stiamo vedendo, direi, sono in gran parte in linea con la nostra visione". Secondo ilsole24ore.com

Russia: Cremlino, da strategia Usa scomparsa nostra 'minaccia', "passo positivo" - Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione ... Lo riporta ilsole24ore.com