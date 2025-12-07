Cremlino | Critiche Usa sull' Europa e su rischio cancellazione della civiltà in linea con Mosca possibile lavoro costruttivo sulla soluzione Ucraina

Il portavoce del Cremlino Peskov ha inoltre definito positivo il fatto che, nel nuovo documento strategico statunitense, la Russia non venga più indicata come una "minaccia diretta" Il Cremlino accoglie positivamente la nuova strategia per la sicurezza nazionale annunciata da Donald Trump: se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cremlino: "Critiche Usa sull'Europa e su "rischio cancellazione della civiltà" in linea con Mosca, possibile lavoro costruttivo sulla soluzione Ucraina"

